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الرئيس الأندونيسي وعد بالاهتمام بملف العمالة المنزلية

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    استقبل فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا بمقر إقامته بجدة مساء أول من أمس وزير العمل د. مفرج الحقباني.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ الوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أندونيسيا مصطفى المبارك.

وعقب الاستقبال أوضح وزير العمل أنه بحث مع الرئيس الأندونيسي موضوع العمالة وبشكل خاص العمالة المنزلية النسائية وإمكانية إعادة فتح الاستقدام وخاصة أن المملكة العربية وقعت اتفاقا مع أندونيسيا وافق الطرفان فيه على العقد القياسي إلا أن الجانب الأندونيسي إلى الآن لم يفتح الاستقدام ونتطلع إلى أن تكون هذه الزيارة عاملا مساعدا لفتح الاستقدام من أندونيسيا.

وقال "على الرغم من أن التصريحات الرسمية للمسؤولين الأندونيسيين بأنهم لا يرغبون في إرسال عمالة منزلية نسائية بشكل عام، وليس للمملكة العربية السعودية وحدها إلا أن فخامة الرئيس الأندونيسي كان متجاوباً ووعدنا أن يتم جعل هذا الملف من الموضوعات المهمة" .

وأشار وزير العمل إلى أن المملكة العربية السعودية تنظر للعلاقات مع أندونيسيا بأنها علاقة استراتيجية، مؤكدا أن رعايا أي دولة في المملكة هم محل اهتمام ويتم النظر للجميع بنظرة متوازنة متساوية عادلة.

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