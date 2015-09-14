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عبدالله بن سالم يعزّي أسر شهداء الحق والواجب

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عبدالله بن سالم يعزّي أسر شهداء الحق والواجب عبدالله بن سالم يعزّي أسر شهداء الحق والواجب

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح أمس، واجب العزاء إلى ذوي وعائلات شهداء الحق والواجب البواسل من أبناء قواتنا المسلحة الذين استشهدوا خلال مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي في الذود عن الحق ورفع الظلم عن الأشقاء في اليمن الشقيق.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي تعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى أسر الشهداء وذويهم.

صبر

وعبَّر سمو نائب حاكم الشارقة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يُنزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. فقد قام سموه بزيارة مجلسي عزاء الشهيد جمال المهيري في منطقة نوف والشهيد خليفة بدر في منطقة الحومة بمدينة الشارقة.

وواصل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي تقديم واجب العزاء إلى ذوي وعائلات شهداء الحق والواجب البواسل من أبناء قواتنا المسلحة.

فقد قام سموه بزيارة مجالس عزاء الشهيد سيف عيسى النقبي في مدينة خورفكان والشهيد راشد ناصر الزعابي والشهيد حسن محمد الطنيجي والشهيد راشد محمد البلوشي في مدينة كلباء.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

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