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نهيان وسيف ومنصور بن زايد يعزّون أسر الشهداء

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قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء أمس إلى أسرة الشهيد أحمد محمد علي الشحي من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة الذي استشهد في ساحة الشرف والكرامة خلال مشاركته ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» باليمن.

وأعرب سموه خلال زيارته منزل أسرة الشهيد بمنطقة الجير برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان عصر أمس، واجب العزاء لأسر وذوي الشهداء في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة.

وزار سموه مجالس عزاء الشهداء في إمارة الفجيرة ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، حيث قدم سموه واجب العزاء لأسر وذوي الشهداء في مدينة كلباء وهم الشهيد محمد إسماعيل البلوشي والشهيد حامد محمد البلوشي والشهيد راشد محمد البلوشي.

وفي الفجيرة قدم سموه واجب العزاء إلى أسر وذوي الشهداء، وهم: الشهيد جاسم سعيد عبدالله سعيد السعدي في منطقة مربح، والشهيد وليد أحمد علي الخديم الضنحاني في دبا الفجيرة، والشهيد خليفة عبدالله محمد علي الصريدي في منطقة الحلاة، والشهيدان سعيد سالم مسعود الصريدي ومحمد سعيد راشد مسعود الصريدي في منطقة وادي السدر، والشهيدان خليفة محمد سعيد التكلاني اليماحي وراشد سعيد التكلاني اليماحي في منطقة الطويين.

وقال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان: نقف إجلالاً واحتراماً لتضحيات شهداء الحق والواجب من أبناء قواتنا المسلحة البواسل الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن الحق، وستبقى سيرتهم العطرة وتضحياتهم الغالية مصدر فخر واعتزاز لشعب الإمارات والقيادة الرشيدة وإخوانهم أفراد قواتنا المسلحة البواسل حماة الدار ودرع الوطن.

دعاء

وزار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس مجلس عزاء الشهيد الملازم سعيد راشد النيادي بمنطقة مزيد في العين، معرباً سموه عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما اطمأن سموه على صحة الجرحى من قواتنا المسلحة في كل من مستشفيي المفرق وزايد العسكري بأبوظبي المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» ودعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية ، مشيداً بصمود أبناء الإمارات في ميادين العز والشرف وبطولتهم التي سطرت بأحرف مضيئة شجاعتهم وما يقدمونه من واجب وتضحيات وتضامن لنصرة الأشقاء.

وتبادل سموه الأحاديث مع الجرحى واطمأن على أحوالهم الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل.

واجب

وقدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واجب العزاء في شهيد الوطن الملازم سعيد راشد النيادي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني ضمن قوات التحالف العربي في عملية «إعادة الأمل» للتحالف العربي.

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة مزيد بمدينة العين، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم العزاء معالي أحمد جمعة الزعا بي نائب وزير شؤون الرئاسة وحميد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.

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