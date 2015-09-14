حمد الشرقي يعزي مدير عام ميناء الفجيرة في وفاة والدته

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، واجب العزاء إلى الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، في وفاة المغفور لها والدته، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة بالفجيرة .

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي. وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.