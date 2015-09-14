النعيمي والشرقي يعزّيان أسر أبطال الوطن

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قبل ظهر أمس واجب العزاء إلى إخوة وأسرة وأبناء شهيد الوطن فهد علي محمد البلوشي الذي استشهد في اليمن ضمن قوات التحالف العربي في عملية "إعادة الأمل" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحق والعدل والحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما خيمة العزاء عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لإخوة وأسرة وأبناء الشهيد .. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ صقر بن راشد النعيمي.

وتقبل أخوة وأسرة الشهيد التعازي من الشيوخ وعبد الله أمين الشرفا المستشار بديوان صاحب السمو حاكم عجمان وكبار المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة ومن جموع المعزين من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا إلى خيمة العزاء بإمارة عجمان.

حق

وقدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي واجب العزاء في مدينتي كلباء وخورفكان ومنطقة دفتا لذوي شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية إعادة الأمل في اليمن.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمجالس عزاء الشهداء وشملت مجلس عزاء الشهيد راشد محمد عباس البلوشي ومجلس عزاء الشهيد راشد ناصر الزعابي ومجلس عزاء الشهيد حسن محمد الطنيجي من مدينة كلباء ومجلس عزاء الشهيد سيف عيسى عبيد النقبي من منطقة اللؤلؤية في مدينة خورفكان ومجلس عزاء الشهيد سعود محمد السعدي من منطقة دفتا الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني.

وعبر صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم التعازي محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري وعدد من مسؤولي الفجيرة.