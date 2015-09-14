ولي عهد أبوظبي يقدم واجب العزاء في وفاة والدة ناصر العتيبي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى ناصر مشبب العتيبي وإخوانه في وفاة والدتهم.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه لمنزل العائلة في منطقة الطوية بمدينة العين.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

مرافقون

رافـق سمـوه خـلال تقديـم العـزاء معالـي الدكتـور سلطـان بـن أحمـد سلطـان الجابـر وزيـر دولـة، ومحمـد مبـارك المزروعـي وكيـل ديـوان ولـي عـهد أبوظـبي، والفـريق الركـن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.