محمد بن زايد: لن ننسى تضحيات شهدائنا مــــا حيينا ونفخر بها على مر الزمان

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إننا لن ننسى تضحيات شهدائنا ما حيينا، بل سنرفع هاماتنا عاليا بوقفاتهم البطولية وما تحلوا به من إقدام وشهامة وبسالة سيبقى دروساً وعبراً خالدة في الثبات والتضحية تفتخر بها الأجيال على مر السنين والأزمان.

وأضاف سموه إن هذا التلاحم والترابط الوطني الذي يسود مجتمع دولة الإمارات هو قيم وغرائز عريقة نشأ عليها أبناء الوطن خلفها لنا الآباء والأجداد وتتجلى معانيها وصورها في أوقات الشدائد والملمات والتي واجهها الإنسان الإماراتي بكل عزيمة وصبر وتحد وجلد، مشيراً سموه إلى ان هذه المواقف الوطنية هي صمام الأمان لمستقبل زاهر ومشرق لدولتنا.

وأكد سموه في فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطباً ذوي أحد الشهداء لدى زيارته مجالس العزاء قائلاً: «أما سد زايد - سد مأرب اليوم بينرفع العلم عليه إن شاء الله».

وواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس تقديم واجب العزاء في شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا المسلحة البواسل المشاركين ضمن قوات التحالف في عملية «إعادة الأمل» في اليمن. وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء خلال لقائه بهم في مجالس العزاء، سائلين الله العلي القدير أن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.

زيارات

وشملت زيارات سموه مجلس عزاء الشهيد سعيد راشد مبارك النيادي في منطقة مزيد بمدينة العين ومجلس عزاء الشهيد جمال ماجد سالم المهيري في منطقة النوف بإمارة الشارقة ومجلس عزاء الشهيد خليفة بدر سليمان جوهر في منطقة الموافجة بإمارة الشارقة.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع أسر وذوي الشهداء، الأحاديث، مترحمين على شهداء الوطن وسائلين الله لهم المغفرة والاجر العظيم، وقد عبر ذوو الشهداء عن فخرهم بأن يكون ابناؤهم مع كوكبة الشهداء الأبرار الذين قدموا التضحيات في خدمة هذا الوطن المعطاء ونصرة الحق والعدل.

وأعربت أسر وذوو الشهداء لسموه عن وقوفهم أسرة واحدة خلف قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمهم أبناء قواتنا المسلحة وهم يلبون نداء الواجب والأخوة والتضامن مع الأشقاء العرب.

دبي

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إمارة دبي مجلس عزاء الشهيد سعيد أحمد عبيد المري في منطقة السطوة، ومجلس عزاء الشهيد علي حسين حسن عبدالله طاهر البلوشي في منطقة البرشا 2.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرتي وذوي الشهيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما جميل الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم العزاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والفريق الركن جمعة أحمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.