جمارك دمياط تشتبه فى حاوية بها أثاث أثرى يعود إلى عصر النهضة الحديثة

اشتبهت إدارة الصادر بجمارك دمياط داخل هيئة ميناء دمياط برئاسة غريب محمد الغريب، مدير عام الصادر، وعماد أنون ومحمد الجيار وعبد القادر العدوى فى المستند الجمركى رقم 9047 التابع لشركة امباريوفرنتشر، والخاصة بحاوية 40 قدما تحتوى على 99 طرد أثاث عبارة عن أعمدة معدنية متجهة إلى دولة خليجية، وتم عرض المشمول الحاوى على الوحدة الأثرية بدمياط.

وتضمن مشمول الحاوية على عد 2 برواز من الخشب عبارة عن رسومات نباتية وعدد 2 عمود من المعدن ارتفاع 96 سم يعلوها قاعدة مربعة الشكل عليها رسومات نباتية وحيوانية، وعدد 2 عمود من معدن وبورسلين عليها رسومات نباتية وحيوانية وآدمية ارتفاع 103 سم ويعلوها قاعدة مريعة اشتبه فى أثريتها وترجع لعصر النهضة، وجار عرضها على لجنة عليا من هيئة الآثار.