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ضبط 897 مخالفة مرورية بالفيوم فى حملة مكبرة قادها مدير الأمن

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ضبط 897 مخالفة مرورية بالفيوم فى حملة مكبرة قادها مدير الأمن ضبط 897 مخالفة مرورية بالفيوم فى حملة مكبرة قادها مدير الأمن
قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مرورية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم، وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن بإشراف القيادات الأمنية، استهدفت ضبط الدراجات البخارية غير المرخصة والمخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم لتيسير حركة المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط (23) دراجة بخارية بدون لوحات، و(31) دراجة بخارية بدون رخصة تسيير،
>و(19) دراجة بخارية بدون رخصة قيادة، و(14) دراجات متروكة، و(61) حالة انتظار خاطئ، و(12) سيارات متروكة، و(11) سيارة بدون رخصة تسيير.

كما تم ضبط (15) سيارة بدون رخصة قيادة، و(3) سيارات بدون لوحات، و(6) سيارات أجرة زيادة، و(33) سيارة سرعة رادار، و(279) تصالح فورى، و(390) مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات (897) مخالفة.

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مصر 365