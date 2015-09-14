ضبط سائق بسفاجا وبحوزته طبنجة ألمانى الصنع و7 طلقات

تمكنت وحدة مباحث قسم سفاجا بحافظة البحر الأحمر من ضبط سائق وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات النارية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا بتمكن الرائد أحمد أنور رئيس مباحث قسم سفاجا، والنقيب الحسينى حلمى معاون مباحث القسم، من ضبط سائق يدعى "عبد الهادى.ح"، 37 سنة، بعد ورود معلومات بوجوده داخل فندق شعبى بالمدينة وبحوزته طبنجة.

وبعد إصدار أذن النيابة العامة تم ضبطه داخل الفندق، وبحوزته طبنجة ألمانى الصنع و7 طلقات من نفس العيار، وتحرر محضر بالواقعة.