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وزراء خارجية العرب يرحبون بنجاح مسيرة المصالحة الوطنية بالصومال

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وزراء خارجية العرب يرحبون بنجاح مسيرة المصالحة الوطنية بالصومال وزراء خارجية العرب يرحبون بنجاح مسيرة المصالحة الوطنية بالصومال
رحب وزراء الخارجية العرب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة "رؤية 2016".

وأعرب الوزراء العرب خلال قرار أصدروه مساء أمس الأحد حمل عنوان "دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" فى ختام أعمال الدورة الـ 144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى برئاسة الإمارات عن التقدير للدور الذى تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمنى وإدانة الهجمات وأعمال العنف التى ترتكبها حركة شباب المجاهدين ضد الشعب الصومالى وحكومته وضد بعثة الإتحاد الإفريقى العاملة فى الصومال، والإشادة بالدور المقدر الذى تقوم به القوات الجيبوتية العاملة فى إطار بعثة الإتحاد الإفريقى فى الصومال ومواجهة الجماعات المتطرفة إضافة إلى الدعم فى مجل التنمية والاحتياجات الإنسانية.

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مصر 365

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