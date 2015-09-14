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التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 25 غارة جوية على تنظيم داعش

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التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 25 غارة جوية على تنظيم داعش التحالف بقيادة أمريكا ينفذ 25 غارة جوية على تنظيم داعش
قالت قوة المهام المشتركة أمس الأحد إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 25 غارة جوية على تنظيم داعش منها 18 فى العراق وسبعة فى سوريا.

وجاء فى البيان ان الضربات فى العراق والتى نفذت بالتنسيق مع العراقية استهدفت مبانى داعش وأسلحة ووحدات تكتيكية قرب الفلوجة والموصل والرمادى ومناطق أخرى.

وقال البيان إن غارتين فى سوريا دمرتا سبعة مواقع قتالية لداعش ودبابة قرب الهول، واستهدفت خمس ضربات أخرى التنظيم قرب الرقة وكوبانى ومارع.
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