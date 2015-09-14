"صوت أمريكا": السعودية تستضيف 2.5 مليون لاجئ سورى منذ اندلاع الثورة

ذكرت إذاعة "صوت أمريكا" فى تقرير عن اللاجئين السوريين، أن السعودية تحتضن ما يزيد على 2.5 مليون لاجئ سورى منذ بداية اندلاع الثورة السورية، وقدمت لمئات الآلاف منهم إقامات نظامية، وسمحت لهم بالعمل والالتحاق بالمدارس والجامعات، إضافة إلى الرعاية الطبية المجانية.

وأشارت الإذاعة إلى أن السعودية قامت بعمل إنسانى ضخم، واحتضنت عدداً قياسياً من اللاجئين، ووفرت لهم الخدمات والرعاية، رغم أنها غير ملزمة؛ لأنها ليست عضواً ضمن الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين الخاصة بالأمم المتحدة.

وأضافت أن السعودية شجعت العديد من الدول العربية وفى الخليج على استقبال اللاجئين وإيوائهم، ومنحهم الحقوق كافة، حفاظاً على كرامتهم وأمنهم وإنسانيتهم.

وذكرت "صوت أمريكا" أن السعودية توفر المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية لجميع اللاجئين، بمن فيهم اللاجئون خارج أراضيها.