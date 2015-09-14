بالفيديو - لا أحد يقف أمام الأفعى .. إنتر يغضب على ميلان في دربي إيطاليا

لن يختلف الحال مع إنتر. يواجه أتلانتا يفوز. يحل ضيفا على كاربي يفوز. وحتى أمام ميلان في دربي الغضب. إنتر يفوز.

إنتر يقهر ميلان بهدف مقابل لاشيء في دربي الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

لدغة إنتر الوحيدة في مرمى ميلان جاءت عن طريق فريدي جوارين في الدقيقة 58.

الغضب لم يظهر كثيرا في دربي الغضب. ظهرت أسماء كارلوس باكا ولويز أدريانو في خط هجوم ميلان.

إنتر دخل اللقاء بالوافد الجديد ستيفان يوفيتيتش في خط الهجوم مع ماورو إيكاردي وإيفان بيريسيتش.

المباراة بدأت سريعة وأهدر أدريانو فرصتين محققتين ورد عليه يوفيتيتش ولكن سمير هاندانوفيتش وديجو لويز يتألقان.

ثم توالت البطاقات الصفراء وكعادة الدربي. قبل أن تظهر خطورة إنتر في أخر لحظات الشوط الأول.

فرصة محققة يهدرها إيكاردي.

شوط اللدغة وظهور المشاكس

في الشوط الثاني جاءت لدغة الأفعى. جوارين يسدد ويهز مرمى ميلان وإنتر في المقدمة.

وظهر ماريو بالوتيللي في الدربي ومع دخوله أرضية الملعب بدأ المشاكس بالوتيللي.

بالوتيللي أعترض على كل خطأ اُرتكب ضده. وكاد أن يسجل مرتين في مرمى إنتر.

تسديدة صاروخية من ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة تألق أمامها هاندانوفيتش.

ثم كرة من داخل منطقة الجزاء كاد أن يهز بها شباك إنتر ولكن مرت دون هز الشباك.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز إنتر 1-0 في الدربي أمام ميلان.

شاهد هدف فوز إنتر

ووصل إنتر إلى النقطة التاسعة بعد الفوز في أول ثلاث مباريات في سابقة لم تحدث منذ موسم 2002-2003