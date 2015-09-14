محافظ الفيوم يدشن لجنة لرصد أية زيادة فى المصروفات بالمدارس الخاصة

دشن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم لجنة للفحص والمتابعة، لرصد أية زيادة فى المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والالتزام بتحصيل المصروفات طبقاً للشرائح الملزمة من الوزارة ورد أى مصروفات تم تحصيلها بالزيادة هذا العام، وذلك فى إطار التخفيف على أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة ومشاركة فى الحد من الأعباء الملقاة على كاهلهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك قى استجابة فورية من محافظ الفيوم على شكوى أولياء أمور تلاميذ مدرسة منارة الأندلس الخاصة يتضررون فيها من قيام إدارة المدرسة بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 30% عن الأعوام الماضية، كما أكد محافظ الفيوم على جميع المدارس الخاصة بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بها، وأنه لن يسمح بأى تجاوز من شأنه زيادة الأعباء على أولياء الأمور أو يعيق العملية التعليمية.