محافظ الفيوم يدشن لجنة لرصد أية زيادة فى المصروفات بالمدارس الخاصة

دشن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم لجنة للفحص والمتابعة، لرصد أية زيادة فى المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة والالتزام بتحصيل المصروفات طبقاً للشرائح الملزمة من الوزارة ورد أى مصروفات تم تحصيلها بالزيادة هذا العام، وذلك فى إطار التخفيف على أولياء أمور تلاميذ المدارس الخاصة ومشاركة فى الحد من الأعباء الملقاة على كاهلهم.

جاء ذلك قى استجابة فورية من محافظ الفيوم على شكوى أولياء أمور تلاميذ مدرسة منارة الأندلس الخاصة يتضررون فيها من قيام إدارة المدرسة بزيادة المصروفات الدراسية بنسبة 30% عن الأعوام الماضية، كما أكد محافظ الفيوم على جميع المدارس الخاصة بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بها، وأنه لن يسمح بأى تجاوز من شأنه زيادة الأعباء على أولياء الأمور أو يعيق العملية التعليمية.