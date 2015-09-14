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محافظ الفيوم يحيل عددا من المقصرين بالمستشفيات إلى التحقيق

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محافظ الفيوم يحيل عددا من المقصرين بالمستشفيات إلى التحقيق محافظ الفيوم يحيل عددا من المقصرين بالمستشفيات إلى التحقيق
أحال المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، فى إطار جولته لمستشفى طامية المركزى، عددا من المقصرين إلى التحقيق، حيث وجد غياب عدد من الأطباء وانصراف آخرين بدون إذن أو خط سير، وغياب بعض من طاقم التمريض والإداريين والعاملين.

وقال بيان صادر عن المحافظة منذ قليل، إنه فى زيارة المحافظ لمستشفى الحميات ومستشفى الصدر أصدر توجيهاته بإجراء تحقيق حول المخالفات التى تم رصدها خلال الزيارة، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم باتخاذ اللازم حيال إزالة الاشغالات المجودة بجوار مستشفى الصدر وسرعة تشطيب الرصيف، وتركيب بلدورات حول سور مستشفى الحميات وإخطار مديرية الشؤن بالملاحظات لتداركها والإفادة عما تم إنجازه خلال 15 يوماً.

وخلال زيارة الميدانية الليلية لمستشفى الفيوم العام للوقوف على سير العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى أحال المحافظة مجموعة من الأطباء للتحقيق، لعدم تواجدهم فى فترة المناوبة الليلة، كما أكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون فى عقاب المقصرين، وذلك فى إطار اهتمام الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن من أجل الحفاظ على صحته.

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مصر 365