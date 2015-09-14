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وكيل المركزي للمحاسبات سابقاً: “قانون الغدر” السبيل الوحيد لمكافحة الفساد‎

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وكيل المركزي للمحاسبات سابقاً: “قانون الغدر” السبيل الوحيد لمكافحة الفساد‎ وكيل المركزي للمحاسبات سابقاً: “قانون الغدر” السبيل الوحيد لمكافحة الفساد‎

عاصم عبد المعطي

قال وكيل جهاز المركزي للمحاسبات سابقاً عاصم عبد المعطي، إن السياسة العامة لحكومة المهندس إبراهيم محلب كانت ضبابية، ولم تكن واضحة.

وأضاف عبد المعطي خلال لقاء له ببرنامج “ في ساعة”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي”، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن القوانين المعيبة الصادرة مؤخراً أحد أهم أسباب استقالة المهندس إبراهيم محلب.

وتابع عبد المعطي أن توغل السلطة التنفيذية على باقي السلطات التشريعية والقضائية أدي إلى الفساد الذي نشهده حالياً، موضحاً أن الدعم المقدم من للمواطنين يصل إلى غير مستحقيه لأن المستفيد الأول منه رجال الأعمال، مدللاً على ذلك: “60% من دعم الطاقة تستفيد منه الشركات الأجنبية”.

وأوضح عبد المعطي أن الدستور الحالي لم يُفعل بقوانين حتى الآن، متابعاً أنه يجب تفعيل قانون الغدر لمكافحة الفساد.

من جهته قال الكاتب الصحفي، عادل السنهوري، إن إقالة المهندس إبراهيم محلب، جاءت تلبية لرغبة الرأي العام، وأن تغيير الحكومة يعد إيجابياً.

وأضاف السنهوري أن بيروقراطية المؤسسات، والقوانين، سبب ما نشهده حالياً من فساد، موضحاً أن مصر بحاجة لثورة تشريعية للقضاء على الفساد، كما أنه لا بد من تفعيل آليات الأجهزة الرقابية في مصر.

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