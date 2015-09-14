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وزراء الخارجية يغادرون بعد مشاركتهما فى اجتماع جامعة الدول العربية

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وزراء الخارجية يغادرون بعد مشاركتهما فى اجتماع جامعة الدول العربية وزراء الخارجية يغادرون بعد مشاركتهما فى اجتماع جامعة الدول العربية

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وزير خارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، و وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، عقب مشاركتهم في اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية .

حذر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إسرائيل من مغبة تماديها في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم من خلال استكمال خطتها العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك ومحاولة تهويده وتطبيق تقسيمه زمانياً ومكانياً والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره .

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