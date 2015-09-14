تحالف صوت الصعيد” يتقدم ببلاغ ضد “العليا للانتخابات” للإمتناع عن تلقي أوراقهم

تقدم المحامون صالح حسب الله وأحمد مقلد وعزت جبريل وإيمان محمد، بصفتهم المستشارين القانونيين عن تحالف قائمة صوت صعيد مصر، والذي يضم حزبي حراس الثورة ومصر المستقبل، ببلاغ إلى النائب العام ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ومأمور قسم شرطة الجيزة، لإمتناع رئيس لجنة الانتخابات بمحكمة جنوب الجيزة عن إستلام أوراق التحالف.

وأكد البلاغ الذي حمل الرقم 16538 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن تحالف “صوت صعيد مصر” سدد التأمين يوم أمس السبت، أخر أيام التقدم بطلبات الترشح، في الساعة العاشرة صباحا، وعلى إثر ذلك تم قيد التحالف في الدفاتر المعدة من قبل اللجنة، وطلب رئيس اللجنة من الممثلين القانونين للتحالف الإنتظار في الخارج حتى يتم النداء عليهم بالإسم للدخول لإستكمال بقية الإجراءات.

وأضاف البلاغ أنه في حاولي الساعة الواحدة و45 دقيقية، فوجئ الممثلون القانونيون عن التحالف بخروج أمن رئيس اللجنة ونبه على الحضور، بما فيها قائمة تحالق صوت صعيد مصر، بأنه يجب على الجميع إخلاء حرم اللجنة بزعم انتهاء ميعاد العمل بها رغم أن ميعاد الإنتهاء في الثانية ظهرا، بخلاف أنهم إنتظروا في خارج اللجنة بناءا على توجيه رئيسها منذ العاشرة صباحا ومقيد ذلك في الدفاتر الرسمية.

وأوضح البلاغ أن الممثلين القانونيين للتحالف إعترضوا على هذا الإجراء إلا أن اللجنة إمتنعت عن إستكمال باقي إجراءات الترشح بحجة أن الميعاد إنتهى، فتوجهوا إلى قسم شرطة الجيزة لتحرير محضر بالواقعة، إلا أن ضابط القسم رفض تحرير المحضر بناء على أمر من مأمور القسم، فطلب الممثلين القانونين مقابلة مأمور القسم إلا أنه تم إخباره بأنه خارج القسم.

وطالب الممثلون القانونيون للتحالف في نهاية البلاغ باتخاذ اللازم قانونا تجاه اللجنة العليا للانتخابات ومأمور قسم شرطة الجيزة، مع حفظ كافة حقوق التحالف القانونية والمالية.