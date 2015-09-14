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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الاثنين 14/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الاثنين 14/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الاثنين 14/9/2015

لبرج القوس:


>مهنيًا: أنت فى بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنيًا فى اتخاذ أى قرار مهنى لأن العبرة فى النتائج.
>عاطفيًا: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.
>صحيًا: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة فى أى لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>كنت تشارك أصدقاءك وزملاءك الفترة الماضية فى كل الأنشطة والمهام، ولكن اليوم ربما تريد أن تنسحب من حياة الآخرين. أنت بحاجة إلى الهدوء والراحة. حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك. مارس التمارين الرياضية صباحا ومساء.

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مصر 365

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