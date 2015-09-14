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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الاثنين 14/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الاثنين 14/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الاثنين 14/9/2015
مهنياً: افتح عينيك وراقب كل الأحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول أن توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل.
>عاطفياً: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى .
>صحياً: ابتعد عن الأمور التى تزيد من عصبيتك، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فهى تساعدك على الهدوء والتخلص من الحالة النفسية السيئة.
>ستعبر اليوم عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة. ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك.

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مصر 365

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