حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الاثنين 14/9/2015



>مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون فى مهام عملك الخاص، واحرص على أن تدرس كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها والبدء فى تنفيذها .

>عاطفياً: لا تبحث عن أى ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها فهو يحبك ويفعل ما فى وسعه ليمنحك السعادة .

>صحياً: حاول تنسيق وتقسيم الوقت بين لعمل والراحة ولا تحمل جسمك طاقة زائدة حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد .

>تود اليوم أن تتحدث مع بعض الأصدقاء فى بعض الموضوعات، أو ربما تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال، حبك وعاطفتك يؤثران فى أى شخص اليوم، ستشعر بالسعادة لمجرد التقائك بشخص ما أو بسبب ابتسامة أحد الزملاء، أبسط الأشياء ستسعدك حقا فكن متفائلا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365