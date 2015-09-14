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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الاثنين 14/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الاثنين 14/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الاثنين 14/9/2015
مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.
>عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون فى مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف بجانبك.
>صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحى.
>بعض العلاقات بينك وبين أصدقائك أصبحت أكثر توترا، مهما كانت صعوبة المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح وتصبح محبوبا، فى الفترة المسائية، تريد الالتقاء بشخص ما ذى مكانة مهمة، أنت حريص على التعلم من الآخرين والاستفادة من تجاربهم.

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مصر 365

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