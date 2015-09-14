حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الاثنين 14/9/2015

مهنياً: تخفّ المسئوليات تدريجيًا، وربّما تنجح فى استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادرًا على السعى وراء أهدافك بلا عوائق.

>عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.

>صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ فى هذا التفكير.

>تميل إلى التفكير فى الماضى اليوم ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل. كما تركز أيضا على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، يوما ما ستصبح محللا نفسيا.

شبكةعيونالإخبارية

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