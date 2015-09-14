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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الاثنين 14/9/2015

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حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الاثنين 14/9/2015 حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الاثنين 14/9/2015
مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهنى يساعدك على تحسين أوضاعك المالية، ولكنك قد تجد نفسك فى صراع بين الأرقام والتقارير التى يجب أن تقدمها .

عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك بسبب التصرفات الإيجابية التى تبذلها لترضى طموحه وتحسن العلاقة معه.

صحياً: تقوم بالكثير من الأعمال فى وقت واحد فتعرض نفسك للإرهاق وربما للانهيار، فحاول الحفاظ على استقرار حالتك الصحية.


>تتميز بجاذبيتك وجمالك منذ يوم ولادتك، ينجذب إليك شخص ما اليوم بسبب جمالك الداخلى وجمالك الخارجى أيضا، ترى كل شىء جميلا من حولك، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس لتصميم زى معين يعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.

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مصر 365

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