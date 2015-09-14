حظك اليوم للأبراج الفلكية ليوم الاثنين 14 – 9 – 2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الاثنين 14/9/2015

>مهنيًا: تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.>عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك فى متاهات مجهولة النتائج.>صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئًا لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

>حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون أن يقرأه بسهولة.. انفعالاتك اليوم وردود فعلك لا يمكن إخفاؤها، فهى تظهر بوضوح على تعبيرات وجهك.. وجنتيك تزداد إحمرارا ويديك تتصبب عرقا وتبدو مرتبكا عند التعرض لأى موقف حرج.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الاثنين 14/9/2015

>مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.>عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون فى مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف بجانبك.>صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت

>بعض العلاقات بينك وبين أصدقائك أصبحت أكثر توترا، مهما كانت صعوبة المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح وتصبح محبوبا، فى الفترة المسائية، تريد الالتقاء بشخص ما ذى مكانة مهمة، أنت حريص على التعلم من الآخرين والاستفادة من تجاربهم.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الاثنين 14/9/2015

>مهنياً: افتح عينيك وراقب كل الأحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول أن توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل.>عاطفياً: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى .>صحياً: ابتعد عن الأمور التى تزيد من عصبيتك، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فهى تساعدك على الهدوء والتخلص من الحالة النفسية السيئة.> توقعات علماء الفلك لبرج الحمل>ستعبر اليوم عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة. ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك.>مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون فى مهام عملك الخاص، واحرص على أن تدرس كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها والبدء فى تنفيذها .>عاطفياً: لا تبحث عن أى ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها فهو يحبك ويفعل ما فى وسعه ليمنحك السعادة .>صحياً: حاول تنسيق وتقسيم الوقت بين لعمل والراحة ولا تحمل جسمك طاقة زائدة حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>تود اليوم أن تتحدث مع بعض الأصدقاء فى بعض الموضوعات، أو ربما تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال، حبك وعاطفتك يؤثران فى أى شخص اليوم، ستشعر بالسعادة لمجرد التقائك بشخص ما أو بسبب ابتسامة أحد الزملاء، أبسط الأشياء ستسعدك حقا فكن متفائلا.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الاثنين 14/9/2015

>مهنياً: تخفّ المسئوليات تدريجيًا، وربّما تنجح فى استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادرًا على السعى وراء أهدافك بلا عوائق.>عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.>صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ فى هذا التفكير.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى

>تميل إلى التفكير فى الماضى اليوم ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل. كما تركز أيضا على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، يوما ما ستصبح محللا نفسيا.

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الاثنين 14/9/2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الاثنين 14/9/2015