حظك اليوم للأبراج الفلكية ليوم الاثنين 14 – 9 – 2015

حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الدلو الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً، قد يضايقك هذا الأمر، لكنك لا تلبث أن تتخلص من ذلك.
>عاطفيًا: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه فلا ترمِ نفسك فى متاهات مجهولة النتائج.
>صحيًا: تبدو صاحب إرادة صلبة وتصميم على التخلص من الوزن الزائد، هنيئًا لك.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
>حياتك اليوم تشبه الكتاب المفتوح الذى يستطيع الآخرون أن يقرأه بسهولة.. انفعالاتك اليوم وردود فعلك لا يمكن إخفاؤها، فهى تظهر بوضوح على تعبيرات وجهك.. وجنتيك تزداد إحمرارا ويديك تتصبب عرقا وتبدو مرتبكا عند التعرض لأى موقف حرج.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحوت الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: قد تنطلق إلى الخارج لإتمام مشروع مع بعض المؤسسات الأجنبية، أو تسافر بحثًا عن اللهو والتسلية.
>عاطفيًا: بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق، لكن الأمور تكون فى مصلحة العلاقة والشريك يدعمك ويقف بجانبك.
>صحيًا: تمر بأمور مخيّبة للآمال، وربّما تحمل فوضى وعدم رضى، ما ينعكس سلبًا على وضعك الصحى.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت
>بعض العلاقات بينك وبين أصدقائك أصبحت أكثر توترا، مهما كانت صعوبة المواقف التى تمر بها مع أصدقائك، ستنجح وتصبح محبوبا، فى الفترة المسائية، تريد الالتقاء بشخص ما ذى مكانة مهمة، أنت حريص على التعلم من الآخرين والاستفادة من تجاربهم.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الحمل الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: افتح عينيك وراقب كل الأحداث التى تدور من حولك ولا تكن ساذجا، حاول أن توزع ثقتك على الزملاء حتى تستطيع الاستفادة من الجميع فى مجال العمل.
>عاطفياً: تتمتع بشخصية جذابة وساحرة، وبإمكانك الاستفادة من الأجواء الرومانسية والناشطة لتقرب المسافة مع الحبيب وتعود إلى الاستقرار العاطفى .
>صحياً: ابتعد عن الأمور التى تزيد من عصبيتك، واحرص على ممارسة التمارين الرياضية فهى تساعدك على الهدوء والتخلص من الحالة النفسية السيئة.
> توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
>ستعبر اليوم عن مشاعرك بصورة واضحة وصادقة جدا، كل أشكال التواصل مع الأهل والأصدقاء متاحة اليوم، ولذلك لا تضع هذه الفرصة. ربما تكون أشكال التواصل المتاحة أمامك اليوم هى ما كنت تحتاجه خلال الفترة الماضية لتقوية علاقاتك بمن حولك.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون فى مهام عملك الخاص، واحرص على أن تدرس كل خطوة جيدا قبل الإقدام عليها والبدء فى تنفيذها .
>عاطفياً: لا تبحث عن أى ارتباط سريع، وعش مع الحبيب جمال اللحظات وروعتها فهو يحبك ويفعل ما فى وسعه ليمنحك السعادة .
>صحياً: حاول تنسيق وتقسيم الوقت بين لعمل والراحة ولا تحمل جسمك طاقة زائدة حتى لا تصاب بالإرهاق الشديد .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
>تود اليوم أن تتحدث مع بعض الأصدقاء فى بعض الموضوعات، أو ربما تفكر فى اللعب وممارسة بعض الأنشطة الترفيهية مع الأطفال، حبك وعاطفتك يؤثران فى أى شخص اليوم، ستشعر بالسعادة لمجرد التقائك بشخص ما أو بسبب ابتسامة أحد الزملاء، أبسط الأشياء ستسعدك حقا فكن متفائلا.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الجدى الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: تخفّ المسئوليات تدريجيًا، وربّما تنجح فى استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادرًا على السعى وراء أهدافك بلا عوائق.
>عاطفياً: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.
>صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ فى هذا التفكير.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى
>تميل إلى التفكير فى الماضى اليوم ولكنك لا تتراجع للخلف، ولكن فقط كل ما تريده هو الاطلاع على بعض الأفكار والملفات القديمة من أجل التقدم نحو المستقبل. كما تركز أيضا على الاستفادة من الأخطاء التى ارتكبتها فى الماضى، يوما ما ستصبح محللا نفسيا.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الثور الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: حاول أن تتحلى بالدبلوماسية فى التعامل مع الزملاء، واحرص على أن تستوعب الأحداث التى تجرى بدون غضب أو شعور بالانزعاج.
>عاطفياً: القرارت العشوائية التى تتخذها ليست فى مصلحتك، فحاول معاملة الشريك بليونة لتبقى مرتاحا وتخلو حياتكما من الهموم والمشاكل.
>صحياً: تعانى اليوم من الإرهاق الشديد بسبب الضغوط الكثيرة التى تعانيها، ويبقى الحل للتخلص منها هو ممارسة التمرينات الرياضية .
>توقعات علماء الفلك لبرج الثور
>اليوم يعد التوقيت المناسب للتعبير عن مشاعرك للشخص الذى تحبه، قد يكون الأمر مخيفا ومفزعا بالنسبة لك الآن، ولكن عندما تبوح بما فى قبلك، ستشعر بالسعادة والراحة بالتأكيد، أنت شخص متحفظ بطبيعتك ولكن يجب أن تكون متفتحا اليوم، ربما تتغير حياتك تماما خلال الأيام القليلة المقبلة.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الأسد الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: يوم واعد على الصعيد المهنى يساعدك على تحسين أوضاعك المالية، ولكنك قد تجد نفسك فى صراع بين الأرقام والتقارير التى يجب أن تقدمها .
>عاطفياً: مزيد من الانجذاب تجاه الشريك بسبب التصرفات الإيجابية التى تبذلها لترضى طموحه وتحسن العلاقة معه.
>صحياً: تقوم بالكثير من الأعمال فى وقت واحد فتعرض نفسك للإرهاق وربما للانهيار، فحاول الحفاظ على استقرار حالتك الصحية.
>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
>تتميز بجاذبيتك وجمالك منذ يوم ولادتك، ينجذب إليك شخص ما اليوم بسبب جمالك الداخلى وجمالك الخارجى أيضا، ترى كل شىء جميلا من حولك، ولذلك ربما تذهب اليوم لمصمم ملابس لتصميم زى معين يعبر عن شعورك وإحساسك بهذا الجمال.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج الميزان الاثنين 14/9/2015
>مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصًا ووعودًا وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحيانًا لبلوغ أهدافك.
>عاطفيًا: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشئون العاطفية.
>صحيًا: قاوم الضغوط التى تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكرًا وممارسة رياضة الجرى.
>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>حكمك على الآخرين مبنى على آراء عامة وليس على أساس قوى. بمجرد أن تلتقى بأى شخص اليوم تقبل وجهة نظره دون محاولة التحقق مما يقوله أو حتى التفكير فيه. إهمالك المستمر سيجعلك عرضة للمشاكل والأزمات فى الفترة المقبلة.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: أنت فى بداية الطريق نحو النجاح، لا تستعجل وتمهل وكن متأنيًا فى اتخاذ أى قرار مهنى لأن العبرة فى النتائج.
>عاطفيًا: تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط.
>صحيًا: عوامل التعرّض لوعكة صحية واردة فى أى لحظة، لكن بالاهتمام بالصحة تخفف من الإصابة بها قدر الإمكان.
>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>كنت تشارك أصدقاءك وزملاءك الفترة الماضية فى كل الأنشطة والمهام، ولكن اليوم ربما تريد أن تنسحب من حياة الآخرين. أنت بحاجة إلى الهدوء والراحة. حاول أن تتخلص من الأفكار السلبية التى تؤثر عليك وعلى تفكيرك. مارس التمارين الرياضية صباحا ومساء.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العقرب الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: تحتل مركزًا مهما وسط مجموعة أو طائفة أو جمعية وتتمكن من فرض سلطتك بفضل حكمتك ومنطقك السليم، فتثير الإعجاب وتنال الإجماع
>عاطفيًا: تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث، وتسترجع الماضى وتحاول كشف بعض الغموض، ما يتعبك ويشكل هاجسًا لك
>صحيًا: حاذر انفعالات شديدة قد تولّد الإرهاق والتعب النفسى وكُن هادئًا إلى أقصى حد.
>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>هل تميل اليوم للاستماع إلى الأخبار من الآخرين؟ هل تثق فى آراء الآخرين أكثر من ثقتك فى رأيك؟ تريد اليوم أن تسمع بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة أو قراءة بعض الكتب المسلية. باختصار، أنت تتصرف اليوم كالأمريكان، فهل هذه هى الطريقة التى تفضلها؟.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج العذراء الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: إذا كنت متورطًا فى أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غاليًا وتخسر كل شىء.
>عاطفيًا: تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التى تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك
>صحيًا: إذا كانت الرياضة العنيفة تزعجك استعض عنها برياضة اليوجا أو السير فى الطبيعة أو تسلق الجبال
>توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>لديك اليوم العديد من الرغبات والأفكار التى تريد أن تنفذها، ولكنك ما زلت تخفيها عن الآخرين. تشغل وقت فراغك اليوم بقراءة كتب الفلسفة والمنطق، وتبدو منعزلاً عن العالم من حولك. تعيش بجسدك وتصرفاتك فى العالم الواقعى ولكن تسرح بخيالك وفكرك فى عالم آخر.
حظك اليوم وتوقعات علماء الفلك لبرج السرطان الاثنين 14/9/2015
>مهنيًا: تتمتع بالفصاحة والذكاء، فلن يصعب عليك التفاهم والتواصل مع أحد، حاول تهيئة نفسك للسفر أو لتولى منصب جديد فى مجال العمل.
>عاطفيًا: تجنب المشكلات العاطفية، فهى لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جدًا إلى العلاقة الجديدة وتؤدى إلى تدهورها.
>صحيًا: احرص على أن تكون منفتحًا على جميع النشاطات الرياضية والترفيهية فهى مفيدة جدًا لك وتساعد على استقرار حالتك الصحية.
>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>اهتمامك بالآخرين هو سر سعادتك اليوم. تشعر أن حالتك النفسية تتحسن ومعنوياتك ترتفع بعد مساعدة صديق أو زميل. ينجذب الجميع إليك بسبب عطفك وحنانك. استمع لمشاكل من حولك دون افتراض أى أحكام أو إسداء أى نصائح.