أستاذ كبد:مرضى زراعة الكبد يمكنهم الحصول على الأدوية الجديدة دون انتظار دور

أكد الدكتور أيمن يسرى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن الأدوية الجديدة الموجودة حاليا لعلاج فيروس سى، والتى يتم حاليا استخدامها عن طريق الفم وبدون حقن الإنترفيرون تمثل ثورة فى علاج مرضى زراعة الكبد.

وقال إن المرضى الذين قاموا بعمليات زراعة الكبد يمكنهم الحصول على الأدوية الجديدة من خلال المعهد القومى للكبد بشارع قصر العينى، دون انتظار دورهم فى الحصول على الدواء، وجاء ذلك خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، والذى اختتمت أعماله أمس السبت بالإسكندرية.

وقال إنه منذ سنوات كانت نسبة ارتجاع الفيروس فى الكبد المزروع تقارب نسبة الـ100%، وإن ذلك كان يؤدى إلى التهاب مزمن بالكبد فى 70: 80% من الحالات وتليف بالكبد المزروع فى 20% من الحالات خلال الـ5 سنوات بعد الزراعة، موضحا أنه بالأدوية الجديدة والتى يمكن استخدامها ما بعد الزراعة مباشرة فى معظم الحالات وبنسبة شفاء تتعدى الـ90%، فهذا يحسن من نتائج الزراعة ويمنع حدوث التهاب أو تليف بالكبد المزروع.

وأشار إلى أن مرضى زراعة الكبد لهم الأولوية فى العلاج من خلال اللجنة القومية، ولا يخضعون لنظام الانتظار لأخذ دورهم فى العلاج لأن لهم أحقية فى صرف العلاج مباشرة، وذلك من خلال التقدم باستمارة التسجيل بمعهد الكبد والأمراض المتوطنة بشارع قصر العينى، حيث يتم تقييم الحالة والتأكد من عدم وجود موانع للعلاج بالأدوية الجديدة، ويتم صرف العلاج فى غضون أسبوعين على الأكثر من التقدم للعلاج.

>