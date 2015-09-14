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دراسة تحذر: المشروبات الغازية الدايت تسبب السمنة

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دراسة تحذر: المشروبات الغازية الدايت تسبب السمنة دراسة تحذر: المشروبات الغازية الدايت تسبب السمنة
نتائج جديدة ومقلقة كشفت عنها مؤخراً الأبحاث الطبية الحديثة، حيث أشارت إلى أن تناول المشروبات الغازية الدايت قد يكون له نتائج عكسية، ولا يساهم فى التخلص من السمنة والوزن المفرط، بل قد يسبب الإصابة بهما.

وأشارت الدراسة، التى أشرف عليها باحثون من جامعة إيلينوى الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين قاموا بتناول المشروبات الدايت حصلوا على 69 سعراً حرارياً إضافياً خلال اليوم، حيث تناولوا قدرا أكبر من الأطعمة الغنية بالسكر والدهون والملح والكولسترول.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن المشروبات الدايت تجعل الأشخاص يجدون المبرر والدافع لتناول كميات أكبر من الوجبات الخفيفة، وهو ما يزيد من السعرات الحرارية التى يحصلون عليها.

وأضاف الباحثون أن تناول المشروبات الغازية الدايت لن يساهم فى مكافحة السمنة والتخلص من الوزن الزائد، إذا تناول متبعو أنظمة الريجيم المختلفة كميات أكبر من الأطعمة، بل يجب اتباع حمية غذائية مشددة وتناول الأطعمة بحرص شديد.

وجاءت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية ، وكما ستنشر قريباً بالمجلة الطبية "Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ".

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