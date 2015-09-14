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ضبط شركة سياحية تزاول أعمالها بدون ترخيص فى أسوان

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ضبط شركة سياحية تزاول أعمالها بدون ترخيص فى أسوان ضبط شركة سياحية تزاول أعمالها بدون ترخيص فى أسوان
تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، مساء الأحد، من ضبط شركة سياحية تزاول عملها بدون ترخيص.
>بدأت تفاصيل الواقعة، بوصول معلومات للعميد أبو الحجاج كمال، مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة الصعيد، عن وجود شركة سياحية بمنطقة شارع البركة بمدينة أسوان، تزاول أعمالها بدون ترخيص.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم "ياسر.س.م" صاحب الشركة، والمتهم "محمود.ع.س" مدير الشركة، وعدد من الأوراق والمستندات التى تفيد تأسيسهما شركة سياحية بالمخالفة للقوانين.

وتم التحفظ على المتهمين والمستندات، لحين العرض على النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة.

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