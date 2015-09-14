أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية: مصنع الصفيح المحترق بالعاشر مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى

Google+ Print
الحماية المدنية: مصنع الصفيح المحترق بالعاشر مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى الحماية المدنية: مصنع الصفيح المحترق بالعاشر مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى
نجحت قوات الحماية المدنية فى مدينة العاشر من رمضان فى السيطرة على حريق نشب فى مصنع لتصنيع علب الصفيح والكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، بدون خسائر فى الأرواح.

وأكد الرائد أشرف شوقى رئيس وحدة الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، أنه تم تحرير المحضر رقم 3174 إدارى أول العاشر من رمضان دائرة قسم أول العاشر، موضحًا أن السبب فى الحريق "عقب سجائر" ألقى على بعض مخلفات ورق الكارتون على السطح، وأن المصنع مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى.

وتلقى اللواء خالد يحيى مساعد وزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالواقعة، حيث تلقى مأمور قسم أول العاشر العميد سامى الأشهب بلاغًا بنشوب حريق فى مصنع "آل شاهين" أمس الاثنين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالعاشر برئاسة أشرف شوقى، لموقع الحادث للسيطرة على الحريق بالدفع بسيارتى مطافئ لإخماد الحريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365