الحماية المدنية: مصنع الصفيح المحترق بالعاشر مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى

نجحت قوات الحماية المدنية فى مدينة العاشر من رمضان فى السيطرة على حريق نشب فى مصنع لتصنيع علب الصفيح والكرتون بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، بدون خسائر فى الأرواح.

وأكد الرائد أشرف شوقى رئيس وحدة الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، أنه تم تحرير المحضر رقم 3174 إدارى أول العاشر من رمضان دائرة قسم أول العاشر، موضحًا أن السبب فى الحريق "عقب سجائر" ألقى على بعض مخلفات ورق الكارتون على السطح، وأن المصنع مخالف لاشتراطات الأمن الصناعى.

وتلقى اللواء خالد يحيى مساعد وزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالواقعة، حيث تلقى مأمور قسم أول العاشر العميد سامى الأشهب بلاغًا بنشوب حريق فى مصنع "آل شاهين" أمس الاثنين، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالعاشر برئاسة أشرف شوقى، لموقع الحادث للسيطرة على الحريق بالدفع بسيارتى مطافئ لإخماد الحريق.