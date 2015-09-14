23 مرشحا بكفر الزيات بينهم سكرتير عام مساعد محافظة دمياط وسيدة أعمال

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالغربية أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الزيات وبلغ عددهم 23 مرشحا لخوض الانتخابات على مقعدين.

وتشمل قائمة المرشحسن، صلاح محمود إبراهيم الحصاوي عضو مجلس محلي محافظة سابق"مستقل"، ونبيل محمد رياض أبو باشا عمدة إحدى قرى الدائرة "حزب المصريين الأحرار"، وحسين محمود

>محمد علي خليل نائب سابق عن حزب الوفد "مستقل"، وحسين محمد غطاس"مستقل"،،محمد عبد الله محروس بدر"حزب الوعي"،ياسر إبراهيم عبد الغني"حزب النور السلفي"،أحمد سعد حامد حسب الله"مستقل"، ومحمد بسيوني محمد شعلان"مستقل"، وعاطف رجب محمد عبد الفتاح"مستقل"، ووائل عبد المطلب.

وتضم القائمة أيضا إسماعيل شلتوت"مستقل"، ،إبراهيم السيد إبراهيم أحمد حجاج"مستقل"، وماهر محمد عبد الستار نصر"مستقل"، وسليمان محمد أحمد هجرس"مستقل"،،أحمد الشناوي وأحمد عبد الجواد السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط"حزب مستقبل وطن"، ومحمد أحمد محمد ركور"مستقل"،،محمد سامي عبد المطلب محمد حجاج"مستقل"، وسمير عبد العزيز محمد نجا"الحركة الوطنية،محمود عبد الحميد بسيوني هلال"مستقل"،،عيسوي محمد عيسوي الهندوم"مستقل"، وصابر محمود إبراهيم

>بريك "حزب مصر العروبة الديمقراطي"،أمال إبراهيم عبد الحميد"مستقل"، وشادي محمد محمد الدفراوي"حزب حماة الوطن"،محمد أبو اليزيد محمد عمار"مستقل".

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