محافظ سوهاج يقرر فتح شارع الجهاد أمام حركة السيارات بعد إزالة الإشغالات

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إعادة فتح شارع الجهاد المتفرع من ميدان الشبان المسلمين بمنطقة الهلال بحي شرق سوهاج أمام حركة السيارات والمشاة بعد إزالة جميع التعديات والإشغالات والمخالفات الواقع عليه من قبل بعض المقاهي والمحلات بالشارع ، وبعد استغاثات من أهالي وسكان الشارع لما بتسببه تلك المقاهي من إزعاج لهم .

وأوضح المحافظ أن هذا يأتي في إطار اليوم الثاني للحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بمشاركة المعدات الخاصة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والتى تستمر لمدة 15 يوما داخل مدينة سوهاج وسيتم نقلها إلي باقي مراكز ومدن وقري المحافظة المختلفة .

وكلف المحافظ الوحدة المحلية لحي شرق بإعادة رصف الشارع وتركيب بلدورات جديدة والأهتمام بتركيب كشافات إضاءة جديدة أيضا، وقام مسئولي حي شرق بغلق المقاهي والمحلات الغير مرخصة لها بمزاولة النشاط داخل المدينة بالشمع الأحمر.

وأشاد أهالي المنطقة بالمجهود الذي يقوم به المحافظ من اجل تطوير وتجميل المحافظة وأنهم ظلوا يعانون منذ سنوات مما تسببه تلك المقاهي من ضوضاء وإثارة المشكلات وغلق الشارع أمام حركة المرور.