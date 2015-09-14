محافظ سوهاج يكرم 40 لاعبا فى رياضات القوة والكنغ فو

كرم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، 40 لاعبا من أبطال سوهاج والحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى رياضات "القوة، وتنين العرب، والكونغ فو".

وأشاد المحافظ بدور الرياضة لبناء شباب مسئول قادر على تحمل المسئولية، مشيرا إلى أهمية الألعاب الفردية وأنها هى المحك الأساسى للأبطال، وأن الرياضة ليست فى كرة القدم والألعاب الجماعية فحسب ولكن الألعاب الفردية أيضا، ولا بد من الاهتمام بها لأنها هى من تحصد الميداليات والمراكز المتقدمة فى الداخل والخارج.

وأعلن المحافظ دعم المحافظة لأبطال سوهاج، وأنها ستتحمل تكاليف انتقال الرياضيين من أبناء سوهاج عند مشاركتهم فى أى بطولة داخل مصر، على أن يحقق الأبطال مراكز أولى بالبطولات التى يشاركون بها.

وأضاف أننا نسعى إلى التركيز على الألعاب الفردية والتى تحقق المراكز المتقدمة والميداليات فى البطولات المحلية والدولية، كما أعلن أن مديرية الشباب والرياضة ستقوم بتجهيز صالة مغطاة للألعاب الفردية مزودة بأحدث التجهيزات من أجل إعداد أبطال يمثلون المحافظة.