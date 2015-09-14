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وزراء الخارجية يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم فى اجتماع الوزراء العرب

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وزراء الخارجية يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم فى اجتماع الوزراء العرب وزراء الخارجية يغادرون القاهرة بعد مشاركتهم فى اجتماع الوزراء العرب
غادر مطار القاهرة، مساء اليوم الأحد، وزراء خارجية عادل الجبير، وفلسطين رياض المالكى، وقطر خالد بن محمد العطية، والكويت الشيخ صباح خالد الصباح، عقب مشاركتهم فى اجتماع الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذى عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية.

وحذر مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية، إسرائيل من تماديها فى استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال استكمال خطتها العدوانية وغير القانونية الرامية إلى تغيير الوضع القانونى القائم للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تهويده وتطبيق تقسيمه زمانيًا ومكانيًا والسماح لليهود بالصلاة داخل أسواره.

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مصر 365

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