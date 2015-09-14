ياسر رزق: لا تغيير في الوزارات السيادية واتجاه قوي لدمج بعض الحقائب الخدمية

أكد ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، عن عدم إجراء أي تغييرات في الوزارات السيادية في حكومة المهندس شريف إسماعيل، وهي وزارات (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل).

وأضاف “رزق” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، والمذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الأحد، أنه قد يكون هناك دمج لعدد من الوزارات الخدمية.

وكشف “رزق” لـ”يحدث في مصر” عن انتهاء مهلة تشكيل الحكومة الجديدة السبت المقبل، موضحاً أنه من المتوقع أن يكون حلف حكومة شريف إسماعيل لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء المقبل.