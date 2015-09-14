الشئون المعنوية تعرض فيديو لنتائج اليوم السابع من "حق الشهيد" فى سيناء

عرض الموقع الرسمى لوازرة الدفاع نتائج اليوم السابع من العملية العسكرية الموسعة "حق الشهيد"، التى يقودها رجال القوات المسلحة فى شمال سيناء بنطاق مدن العريش ورفح والشيخ زويد لتطهيرها من البؤر والأوكار الإرهابية.>والفيديو تم تصويره بمعرفة إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويستعرض لقطات حية من العمليات التى تنفيذها على أرض شمال سيناء، وجهود القوات فى تفكيك العبوات الناسفة وضبط مخازن الأسلحة والمواد المتفجرة.

وأسفرت نتائج عمليات اليوم عن قتل 53 عنصر من العناصر الإرهابية المسلحة التى بادرت بإطلاق النار على القوات خلال عمليات الاقتحام والمواجهات مع قوات الجيش خلال تنفيذ مهامها، والقبض على 52 فرد مشتبه بهم أثناء عمليات التمشيط والمداهمة لمعاقل وأوكار هذه العناصر.

كما تم تدمير وإحراق 36 عشه ووكرا والتى تتمركز وتنطلق منها العناصر الإرهابية، وتدمير 3 عربات وحرق وتدمير 6 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، يتم استخدامها فى مراقبة واستهداف القوات، كما تم تم اكتشاف وتدمير 7 ملاجئ تحت الأرض يتحصن بها العناصر الإرهابية، وتدمير مخزنين للمؤمن والعبوات الناسفة، فيما واصلت العناصر التخصصية التابعة للمهندسين العسكريين إجراءات تأمين الطرق ومحاور التحرك، واكتشاف وتدمير 48 عبوة ناسفة وعدد من الشراك الخداعية، وتم الإفراج عن 80 فرد من المشتبه بهم لعدم تورطهم فى أعمال إرهابية ضد القوات وتسليم 58 فرد من المطلوبين جنائيا لجهات التحقيق.

واستمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين المجموعات القتالية العاملة على امتداد المحور الساحلى ومنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية عن طريق البحر.

- تصفية 53 عنصرا إرهابيا والقبض على آخرين فى سابع أيام عملية "حق الشهيد"