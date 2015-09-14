البحوث الفلكية: لا علاقة بين كسوف الشمس اليوم وتعثر رؤية هلال ذى الحجة

قال الدكتور محمد غريب رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، إنه لاعلاقة بين الخسوف الجزئى للشمس الذى شهده العالم اليوم الأحد وبين تعثر رؤية هلال شهر ذى الحجة .

وأضاف الدكتور محمد غريب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان الفارق بين بداية الكسوف وغروب الشمس حوالى 12 ساعة، حيث بدأ الكسوف فى السادسة صباحا بالتوقيت العالمى والثامنة بتوقيت القاهرة موضحا ان الكسوف يقتنرن مع نهاية شهر ذى القعدة .

جدير بالذكر ان الدكتور أبوالعلا محمد رئيس المعهد قال ، إن شهر ذى القعدة سيكون 29 يوما حيث ستكون نهايته اليوم الاحد و ان أول أيام شهر ذو الحجة سيكون غدا الاثنين، موضحا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر وسيكون عيد الأضحى المبارك الاربعاء 23 سبتمبر أي بعد 29 يوم دقيقة.

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