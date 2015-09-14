أخبار عاجلة

الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الجمعة 7 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البحوث الفلكية: لا علاقة بين كسوف الشمس اليوم وتعثر رؤية هلال ذى الحجة

Google+ Print
البحوث الفلكية: لا علاقة بين كسوف الشمس اليوم وتعثر رؤية هلال ذى الحجة البحوث الفلكية: لا علاقة بين كسوف الشمس اليوم وتعثر رؤية هلال ذى الحجة
قال الدكتور محمد غريب رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية المصري، إنه لاعلاقة بين الخسوف الجزئى للشمس الذى شهده العالم اليوم الأحد وبين تعثر رؤية هلال شهر ذى الحجة .

وأضاف الدكتور محمد غريب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، ان الفارق بين بداية الكسوف وغروب الشمس حوالى 12 ساعة، حيث بدأ الكسوف فى السادسة صباحا بالتوقيت العالمى والثامنة بتوقيت القاهرة موضحا ان الكسوف يقتنرن مع نهاية شهر ذى القعدة .

جدير بالذكر ان الدكتور أبوالعلا محمد رئيس المعهد قال ، إن شهر ذى القعدة سيكون 29 يوما حيث ستكون نهايته اليوم الاحد و ان أول أيام شهر ذو الحجة سيكون غدا الاثنين، موضحا أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 22 سبتمبر وسيكون عيد الأضحى المبارك الاربعاء 23 سبتمبر أي بعد 29 يوم دقيقة.


>- السعودية:أنباء عن تعذر رؤية هلال ذى الحجة والعيد الخميس 24 سبتمبر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات