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بالفيديو..الشرطة الإسرائيلية تعتدى على سيدات فلسطينيات بشوارع القدس

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بالفيديو..الشرطة الإسرائيلية تعتدى على سيدات فلسطينيات بشوارع القدس بالفيديو..الشرطة الإسرائيلية تعتدى على سيدات فلسطينيات بشوارع القدس

>تداول عدد من النشطاء الفلسطينيين صورته الصحفية الفلسطينية ديلا جويحان يوثق جرائم الشرطة الإسرائيلية في شوارع مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، والتى تم خلالها اقتحام ساحات المسجد الأقصى وتدنيس حرمة المقدسات الدينية.

ويظهر الفيديو اعتداء جنود الشرطة الإسرائيلية على السيدات المرابطات في شوارع مدينة القدس المحتلة لحماية المسجد الأقصى من اقتحامات المستوطنين، إضافة لتعرض حراس المسجد الأقصى وعشرات الفلسطينيين لإصابات جراء الإعتداءات الوحشية على المقدسيين فى ظل منع قوات شرطة الإحتلال الإسرائيلي للمصلين من دخول ساحات المسجد.


>- وزير خارجية فلسطين يُحمل إسرائيل مسئولية ما يحدث فى القدس

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