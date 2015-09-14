وزارة البيئة تؤكد السيطرة على حرائق نقطة تجميع المخلفات فى كرداسة

أعلنت وزارة البيئة أنه تم السيطرة على حرائق نقطة تجميع المخلفات بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، حيث تم إخطار قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع محافظة الجيزة ، والتى قامت بإرسال 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأضافت الوزارة فى بيان لها أنه تم رصد حرائق بنقطة تجميع كرداسة بمحافظة الجيزة على مساحة 3 الآف متر و رصدت بها أدخنة كثيفة نتيجة تراكم المخلفات بكميات تتعدى ال 5 الآف متر، مشيرة إلى أن معدات المحافظة قامت بنقل جزئى للمخلفات مع إستمرار إستخدام سيارات الاطفاء لامكانية إنهاء رفع كافة التراكمات بعد إجراء عمليات التبريد للمخلفات.