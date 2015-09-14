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مدرب الزمالك: تألق كهربا لم يظهر إرهاق بعض اللاعبين.. والدكة سبب الفوز

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مدرب الزمالك: تألق كهربا لم يظهر إرهاق بعض اللاعبين.. والدكة سبب الفوز مدرب الزمالك: تألق كهربا لم يظهر إرهاق بعض اللاعبين.. والدكة سبب الفوز

أكد دافيد ستيجين المتحدث الإعلامي لنادي أندرلخت البلجيكي إن محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق المنضم من الأهلي "لم يقصد الإساءة لأي شخص في الصورة التي نشرها".

تريزيجيه انضم رسميا إلى أندرلخت على سبيل الإعارة قادما من الأهلي.

وشارك لاعب الأهلي في المران الأول له مع أندرلخت يوم الجمعة قبل أن يخرج كما كان متوقع من قائمة فريقه لمواجهة كي جينك.

ولكن قبل ذلك نشر تريزيجيه صورة لجماهير أندرلخت مع لافته ترحيب به.

هي في الأصل صورة قديمة ولكن تم تعديلها بواسطة تريزيجيه ليتغير قميص الترحيب وتصبح جملة "مرحبا تريزيجيه". إلى جانب قام بإخفاء وجه سيدة كانت تظهر في الصورة الأصلية.

وهنا ما اعتبرته الجماهير البلجيكية إساءة للسيدات التي تشجع النادي البلجيكي.

ونشر نادي أنردلخت على صفحته الرسمية بيان رسمي على لسان دافيد ستيجين عن الواقعة قائلا: "تريزيجيه لم يقصد الإساءة إلى أي شخص".

وأضاف "لقد قام بحذف الصورة سريعا وبعد حديثه معنا قام بالاعتذار إلى الجميع".

وأتم "لم يقصد ذلك نهائيا".

وتواجد تريزيجيه في المدرجات لمؤازرة فريقه أمام جينك في لقاء انتهى بالتعادل 0-0.

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فيديو اليوم السابع