الجبير: الجامعة العربية ستتحرك دوليا للتصدى لعدوان إسرائيل تجاه الأقصى

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، إن مجلس الجامعة العربية ستكون له تحركات على المستوى الدولى للتصدى لأى عمل عدوانى تقوم به إسرائيل أو المستوطنون تجاه المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف الجبير - فى تصريح للصحفيين مساء اليوم الأحد، على هامش اجتماعات الدورة الـ144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى - أن المجلس أدان الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ، وطالب المجتمع الدولى بإدانتها والتصدى لها والعمل على مواجهتها على جميع المسارات السياسية والقانونية والدولية.

وأشار إلى أن المجلس بحث - أيضا - موضوع اليمن وسوريا واستمع إلى تقرير من المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان ديمستورا حول الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسى للأزمة السورية يؤدى إلى مرحلة انتقالية ومستقبل لا يشمل بشار الأسد.

وأكد أن وزراء الخارجية العرب "كانوا واضحين جدا" مع ديمستورا فيما يتعلق بوجهة نظرهم تجاه التحركات التى يقوم بها وكان هناك تبادل آراء بكل شفافية وكل صراحة، وقال "نأمل فى أن تخدم هذه الاجتماعات وحدة الموقف العربى تجاه سوريا وتمكينهم من مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة".

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