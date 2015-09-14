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قيادة قوات التحالف تعلن استشهاد 5 عناصر من القوات البرية

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قيادة قوات التحالف تعلن استشهاد 5 عناصر من القوات البرية قيادة قوات التحالف تعلن استشهاد 5 عناصر من القوات البرية
أعلنت قيادة القوات المشتركة ، في بيان صحفي لها، اليوم الأحد، استشهاد وكيل الرقيب فهد عبد الله القحطاني من منتسبي القوات البرية، والعريف محمد جبران القحطاني، والجندي أول يحي غليص الحدري، والجندي سالم عوض القحطاني، والجندي علي محمد القحطاني من منتسبي قوات حرس الحدود أثناء أدائهم الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين، على الحد الجنوبي بقطاع نجران.

وذكرت وكالة الأنباء "واس" ، مساء اليوم الأحد ، أن قيادة قوات التحالف نعت الشهداء ، داعيا الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء ، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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مصر 365

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