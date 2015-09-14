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وزير أوقاف فلسطين: صمت العرب شجع إسرائيل على اقتحام الأقصى

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وزير أوقاف فلسطين: صمت العرب شجع إسرائيل على اقتحام الأقصى وزير أوقاف فلسطين: صمت العرب شجع إسرائيل على اقتحام الأقصى
استنكر الشيخ يوسف أدعيس، وزير الأوقاف الفلسطينى، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى باحات المسجد الأقصى، فيما دعا الدول العربية لتدخل عربى عاجل لإنقاذ المسجد الأقصى من هذا العدوان.

وقال "دعبس" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، إن الدول العربية لا تحرك ساكنًا وصمتها شجع إسرائيل على اقتحام المسجد الأقصى، مؤكدًا أن ما حدث صباح الأحد رسالة للدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك الفورى لإنقاذ "الأقصى"، مضيفًا: "إسرائيل تستغل أوضاع الشعوب العربية وتنفذ ما تُريده، ويجب أن يكون فيه تحرك عربى عاجل لإنقاذ المقدسات الإسلامية والعربية".
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