بالصور - شيكابالا في مران الإسماعيلي لأول مرة

ظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في المران الإسماعيلي لأول مرة بعد انضمامه بشكل رسمي إلى الفريق.

شيكابالا انضم إلى الإسماعيلي بعد ما استكمل الزمالك إجراءات ضمه من نادي سبورتنج لشبونة.

الإسماعيلي يستعد لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة أحمد حسام ميدو والذي تولى المسؤولية بعد نهاية الموسم وقاد الفريق في كأس مصر قبل أن يخرج أمام سموحة.

وقدم الإسماعيلي يوم الأحد في مؤتمر صحفي الصفقات الجديدة للدراويش بتواجد شيكابالا.

وشارك شيكابالا في مران الإسماعيلي مساء الأحد ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الإسماعيلي صور المران الأول لشيكابالا مع الدراويش.

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