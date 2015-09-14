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بالفيديو – كهربا يصعق أورلاندو.. والزمالك يضحك 4 مرات

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بالفيديو – كهربا يصعق أورلاندو.. والزمالك يضحك 4 مرات بالفيديو – كهربا يصعق أورلاندو.. والزمالك يضحك 4 مرات

تألق محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك وصعق الفارس الأبيض ضيفه أورلاندو بايرتس بنتيجة 4-1.. إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة.

وأحكم الزمالك قبضته على النقاط الثلاثة وصدارة المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية بالفوز برباعية رائعة مقابل هدف على ضيفه أورلاندو بايرتس يوم الأحد.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 15 وصعد مع أورلاندو لنصف النهائي ليواجه النجم الساحلي. لكن ممثل جنوب إفريقيا سيصطدم بالأهلي.

ورد الزمالك هزيمته من أورلاندو في جنوب إفريقيا بدوري أبطال إفريقيا عام 2013 بالنتيجة ذاتها.

افتتح أحمد توفيق التسجيل في الدقيقة 14 وتعادل أوبا مانييسا لأورلاندو في الدقيقة 32.

ثم انفجر الزمالك بثلاثية متتالية في غاية الروعة.. أحمد حسن مكي يفتتح أهدافه بالقميص الأبيض في الدقيقة 38.

وسجل مصطفى فتحي الثالث في الدقيقة 62 بصناعة كهربا الذي توج مجهوده بالرابع الرائع في الدقيقة 67.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية وشكل خطورة مستمرة على مرمى أورلاندو.

وبخلاف الرباعية كان هناك على الأقل أربعة فرص سهلة للتسجيل للزمالك، لكن أهدرها محمد إبراهيم كهربا وحسن مكي وأحمد حمودي.

 

ودفع جوزفالدو فيريرا المدير الفني بمعظم العناصر الهجومية بإشراك أيمن حفني ومصطفى فتحي.

رباعية رائعة

بدأ الزمالك المباراة مسيطرا وكاد محمد إبراهيم أن يسجل الأول بمراوغتين جميلتين لكن القائم أعادها للملعب.

وسرعان ما توغل كهربا داخل دفاع أورلاندو ومهد كرة لتوفيق الذي لعب كظهير أيمن وسدد في الشباك.

لكن من سرحان دفاعي سجل أورلاندو التعادل نتيجة كرة عرضية حولها ماتييسا في شباك محمود جنش.

وبكعب بديع من كهربا إلى حسن مكي سدد بيساره في الزاوية البعيدة لحارس أورلاندو.

ثم تلقى كهربا كرة من اليسار ومرر عرضية لمصطفى فتحي ومن أول لمسة يجعلها 3-1.

واستعد حمودي للدخول.. لكن طارق حامد مرر بينية وشاهد جناح بازل المعار للزمالك هدفا رائعا لكهربا ورابعا للزمالك.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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