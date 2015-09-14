الزمالك يحقق رقما قياسيا للأندية المصرية بالبطولات الإفريقية

حقق الزمالك رقما قياسيا للأندية المصرية في تاريخ دور المجموعات بالبطولات الإفريقية بعد الفوز على أورلاندو بايرتس في الجولة السادسة 4-1.

الزمالك رفع رصيده للنقطة 15 وهو عدد النقاط الذي لم يحدث لناد مصري في مرحلة مجموعات بأي بطولة.

وكان FilGoal.com قد أفرد تقريرا حول الرقم القياسي مساء السبت. طالعه من هنا

والتالي تاريخ نتائج الفرق المصرية في دور المجموعات ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية منذ استحداثها.

أولا) دوري الأبطال

أكبر عدد من النقاط حصدها فريق مصري في دور المجموعات بالبطولات الإفريقية عامة من نصيب الأهلي (14 نقطة في نسخة 2005 من دوري أبطال إفريقيا).

يليه الزمالك في نسخة 2002 التي توج بلقبها وجمع 13 نقطة في مرحلة المجموعات.. ثم الإسماعيلي الذي حصد 11 نقطة في نسخة 2003.

ثانيا) كأس الكونفدرالية

قبل بطولة العام الحالي كان الإسماعيلي هو صاحب أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد جمعه 11 نقطة عام 2005.

أيضا حرس الحدود جمع 10 نقاط في نسخة 2008 وإنبي تسع نقاط في 2009 وهو الحال بالنسبة للأهلي في العام الماضي الذي انتهى بتتويج المارد الأحمر بالبطولة.

لكن في 2015 كلا من الأهلي والزمالك حطما عدد النقاط حتى الآن في هذه البطولة.

فالأهلي جمع بعد الفوز على الملعب المالي في الجولة الختامية 13 نقطة والزمالك بعد لقاء أورلاندو حصل على 15 نقطة.