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كهربا: ما قدمته أمام أورلاندو؟ لم أفعل شيئا بعد

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كهربا: ما قدمته أمام أورلاندو؟ لم أفعل شيئا بعد كهربا: ما قدمته أمام أورلاندو؟ لم أفعل شيئا بعد

"لم أتوقع تلك المساندة الكبيرة من الجماهير. والقادم أفضل".. هكذا تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" بعد فوز الزمالك أمام أورلاندو بيراتس 4-1.

الزمالك ضرب أورلاندو برباعية ليتأهل كمتصدر للمجموعة الثانية في الكونفدرالية.

كهربا تألق وأبدع فصنع 3 أهداف وسجل هدفا.

وتحدث كهربا عقب المباراة قائلا: "لم أقدم شيئا بعد والقادم سيكون أفضل".

وأضاف في تصريحات مع قناة beIN Sports "ضد أورلاندو لعبنا من أجل الفوز ولا غير ونحن فريق كبير لا يخاف أي منافس".

وسيحل الزمالك ضيفا على النجم الساحلي في تونس قبل أن يستضيف الفريق الأبيض النجم في إياب نصف نهائي الكونفدراية. (تعرف على مواعيد مباريات نصف النهائي)

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