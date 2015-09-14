مدرب الزمالك: تألق كهربا لم يظهر إرهاق بعض اللاعبين.. والدكة سبب الفوز

أشاد علاء عبد الغني مدرب الزمالك بتألق محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الفريق الذي صنع ثلاثة أهداف وسجل واحدا في فوز فريقه 4-1 على أورلاندو بايرتس.

وتصدر الزمالك بـ15 نقطة ليواجه النجم الساحلي في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال عبد الغني في تصريحاته لقناة (صدى البلد) يوم الأحد: "الزمالك لم يعد به نجم.. الفريق كله هو النجم وهذا سببه وقوف الفريق على قدميه".

وأضاف "كان هناك أكثر من لاعب غائب وإصابات وإجهاد لعناصر كثيرة.. لكن تألق كهربا غطّى على إرهاق لاعبين في الملعب".

وتابع "دكة الزمالك لأول مرة نرى عليها هذا الكم الثقيل من اللاعبين مثل أحمد حمودي وأيمن حفني ومصطفى فتحي.. ووجود دكة ثقيلة كهذه ينتج عنها الفوز في المباريات".