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ضبط 1713 هاربًا من أحكام وتحصيل 12998 جنيهًا غرامات بالغربية

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ضبط 1713 هاربًا من أحكام وتحصيل 12998 جنيهًا غرامات بالغربية ضبط 1713 هاربًا من أحكام وتحصيل 12998 جنيهًا غرامات بالغربية
تواصل الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمسجلين شقى خطر والصادر بشأنهم أحكام، وذلك فى إطار خطة مدير أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح.

وقامت حملات مكبرة من ضباط المباحث الجنائية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى ومباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد وائل الصيرفي رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام أسفرت الحملة عن ضبط 1713هاربا من أحكام منهم ضبط 977محكوما عليه في جنح حبس جزئي ومستأنف، و706 محكوم عليهم في غرامات، و23 محكوما عليه في مخالفات، و7محكوم عليهم في جنايات وتحصيل 12998جنيه غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة.

وأخطرت النيابة العامة التلا تولت التحقيق.

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