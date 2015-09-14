ضبط 1713 هاربًا من أحكام وتحصيل 12998 جنيهًا غرامات بالغربية

تواصل الأجهزة الأمنية بالغربية جهودها لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية والمسجلين شقى خطر والصادر بشأنهم أحكام، وذلك فى إطار خطة مدير أمن الغربية برئاسة اللواء نبيل عبد الفتاح.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقامت حملات مكبرة من ضباط المباحث الجنائية برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى ومباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد وائل الصيرفي رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار وكيل قسم تنفيذ الأحكام أسفرت الحملة عن ضبط 1713هاربا من أحكام منهم ضبط 977محكوما عليه في جنح حبس جزئي ومستأنف، و706 محكوم عليهم في غرامات، و23 محكوما عليه في مخالفات، و7محكوم عليهم في جنايات وتحصيل 12998جنيه غرامات وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة.
وأخطرت النيابة العامة التلا تولت التحقيق.