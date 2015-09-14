نور فرحات يستنكر تصريح الرئيس «الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة»

استنكر نور فرحات أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ،الخاصة بشأن الدستور، والتي أدلى بها السيسي اليوم خلال لقائه بالشباب فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، حيث قال الرئيس : الدستور المصرى كُتب بنوايا حسنة والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة.

ووصف فرحات تلك التصريحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” قائلاً : ”لا أظن أنه تصريح صدر اعتباطًا، هل كان مطلوبًا أن يكتب الدستور بسوء نية ؟ هكذا فعل الإخوان والسلفيون فى جمعيتهم التأسيسية الأولى ولهذا أسقطهم الشعب ، هل الأوطان لا تبنى بالدستور “.

وتسائل فرحات عن سبب الثورة التى قام بها الشعب ضد مبارك بقوله ” لماذا إذن ثارت ثائرة الشعب ضد مبارك عندما تلاعب بمواد الدستور ثم ضد مرسى وقدم شهداءه فى التحرير ومحمد محمود و أمام الاتحادية عندما أصدر مرسى إعلانه الدستورى الشهير .

ووجه فرحات كلمة للرئيس كان نصها “ سيدى الرئيس : نص القسم كالتالى : ” اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى وان ارعى مصالح الوطن رعاية كاملة وان احترم الدستور والقانون)،رعاية مصالح الأوطان لا تكون الا باحترام الدستور ؛هذا الدستور الذى كتب بحسن نية ناضل من اجله المصريون فى جمعيتهم التاسيسية وفى توافقهم على الدولة المدنية ومبادئه الحاكمة والسلطة المرتبطة بالمسئولية.